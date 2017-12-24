МВД Украины напомнило позицию Интерпола по розыску Яценюка

Стало известно, что объявление в розыск прежнего премьера Украины Арсения Яценюка инициировала Россия. В России принято решение о заочном аресте экс-премьера Украинского государства «в связи с тем, что он 21 февраля 2017 объявлен в международный розыск». Об этом передает pr-служба украинского бюро Интерпола государственной милиции.

Стоит обозначить, что со стороны РФ поступила инициатива по объявлению Яценюка в розыск, указывается в документе.

Ранее говорилось, что экс-премьера Украины Арсения Яценюка остановили на 10 мин. на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу РФ, пока не были выяснены обстоятельства появления данного запроса. Сегодня секретарь Яценюка Ольга Лаппо в фейсбук написала, что экс-премьера остановили на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу Российской Федерации. Экс-главу руководства Украины русская сторона винит в участии в военных действиях в Чечне в 1994—1995 годах. Работники правоохранительных органов Швейцарии предупредили Яценюка, что такие инциденты могут происходить и в дальнейшем.