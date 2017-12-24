На Майдане «пьют кофе» сторонники Порошенко

Напомним, в прошедшее воскресенье, 17 декабря, в центре украинской столицы проходил очередной «Марш за импичмент» президента Украины. «Петю в Гагаузию». а кроме этого часть митингующих зажгла файеры.

На акции присутствует большое количество военных, включая организатора мероприятия — Алексея Петрова. Среди приверженцев Порошенко было отмечено очень много людей приклонного возраста. Люди принесли с собой кофе, чай, печенье и конфеты компании Roshen.

11:57. В своем социальная сеть Facebook Саакашвили объявил, что «кофе на Майдане» — это Антимайдан, который организовал Петр Порошенко, и призвал не поддаваться на провокации.

Организатор отказался общаться с корреспондентами, однако понятно, что он собрал людей, которые хотят, чтобы у жителей государства Украины было хорошее настроение.

При всем этом активисты государственного корпуса вывесили на склоне торгового центра немалый транспарант с надписью «Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию».