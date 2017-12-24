Настя Каменских копирует Ким Кардашьян (ФОТО)

Певица Настя Каменских после начала сольной карьеры стала более смелая в экспериментах с образами, а в новом фотосете стала похожа на Ким Кардашьян.Фотографии появились в новом интервью певицы для известного издания. Статья наполнена дерзкими нарядами и образами, главной героиней которых стала сама Каменских. Фото, которым артистка поделилась в Instagram, изображает её сидящей на пианино в одежде, которую, скорее всего, надела бы законодательница всех мировых трендов. А макияж сделал их похожими даже внешне.Поклонники певицы пришли в восторг от девушки. Хотя большинство всё же сравнило её с Моникой Беллуччи, нежели с Ким Кардашьян. А другим и вовсе нравится более добрые, девичьи и яркие наряды Каменских, но они не могли не отметить её личностный рост после распада дуэта с Потапом.