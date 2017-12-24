Навальный прибыл в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты РФ

Российский оппозиционер Алексей Навальный привез в ЦИК России документы для регистрации его в качестве кандидата в президенты РФ.

Так, Навальный заявил: «Сегодня мы относим это все и говорим о том, что невозможно не зарегистрировать нас на выборах. Выборы без нас — это не выборы! Мы идем и отдадим эти документы».

При этом, выступая в Москве, Навальный призвал будущих зарегистрированных кандидатов на выборах РФ отказаться от участия в выборах за пять дней до ее завершения, если его не допустят к ним.