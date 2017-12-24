«Не врать избирателям»: Путин пообещал вывести экономику РФ в «пятерку мировых»

В РФ состоялся 17-й съезд правящей партии «Единая Россия», в ходе которого прокомментировали желание Путина идти на очередной президентский срок в качестве самовыдвиженца.

Премьер -министр РФ Дмитрий Медведев отметил: «Единая Россия», конечно, была бы рада выдвинуть Владимира Владимировича в качестве своего кандидата на высший государственный пост, но как ответственная политическая сила мы понимаем, что в текущей политической ситуации ему важнее опираться на самые широкие слои граждан вне партийного контекста».

При этом обращаясь к собравшимся, Путин пообещал, наконец, вывести экономику России в пятерку мировых экономик, а потом «будет дальше развиваться». Также, он призвал партийцев «не врать избирателям».