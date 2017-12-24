Ни света, ни воды, ни отопления: Часть Луганска погрузилась во тьму

Жители оккупированного Луганска в социальных сетях сообщают, что сегодня по неизвестным причинам, возможно из-за непогоды часть города осталась не только без света, но еще и без водоснабжения и отопления.

Кроме того, отдельные пользователи отмечают, что из-за перебоев со светом начались проблемы со свзью «МТС». Люди в комментариях пишут:

«Пол Луганска без света, связи и отопления. Отключение какое-то рандомное. По пол квартала в разных частях города».

«Дали свет ! Правда напряжение слабое По прежнему нет воды и отопления Хорошо что на улице +3°»

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