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Новые дороги в Китае будут построены из солнечных панелей


Добавлено: 24 дек 2017 в 07:17, Категория: Технологии
Новые дороги в Китае будут построены из солнечных панелей
В Китае завершается строительство «умных» дорог, которые оснащены панелями солнечных батарей. Одна из трасс имеет протяжность 1,6 километров. На ее строительство потратили 660 кв. метров солнечных панелей.
Новая дорога, построенная на скоростном шоссе в Китае, состоит из трех слоев. Первый – прозрачный бетон. Этот слой имеет все свойства обычного бетона, но благодаря новым разработкам, он прозрачен. Второй – солнечные батареи. Они более прочные и созданы специально для условий использования в дорожном полотне. Благодаря прозрачному бетону, они смогут беспрепятственно заряжаться от солнечного света. Под батареями находится последний слой изоляции. Он предназначен для того, что панелям не угрожала влага с земли.
В скором будущем планируют ввести еще нововведение, благодаря которому машина будет заряжаться на ходу, проезжая по такой трассе.
Дороги с подобными панелями уже существуют в мире. Во Франции ими даже планируют обустроить большинство дорог страны. Пробный экземпляр есть и в США. А в Лондоне, Англия, даже создали проект «умной» пешеходной дороги. Участок улицы способен живить энергией ближайшие объекты инфраструктуры. Также он проводит аналитическую работу, подсчитывая трафик пешеходов.


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Добавлено: 24 дек 2017 в 07:17, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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