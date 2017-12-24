Новый Land Rover Defender получит электромотор

Внедорожник Land Rover Defender дебютирует в следующем году и превратится в целое семейство автомобилей. По данным Motoring, клиентам будет доступна, в том числе, электрическая версия. Такая модификация новинки будет оснащаться одним электромотором и аккумулятор. Однако позже может быть представлена и более мощная модификация экологически чистого внедорожника.Также клиентам будут доступны 3- и 5-дверные версии с открытым и зарытым кузовом, роскошная модификация, а также версия для экстремального бездорожья. Моторная гамма новинки должна включить бензиновые и дизельные наддувные четырехцлиндровые двухлитровые агрегаты, а также трехлитровые двигатели V6.Следующий Land Rover Defender построят на алюминиевой архитектуре. Внедорожник позаимствует многие компоненты и технические решения у других нынешних автомобилей альянса Jaguar Land Rover (JLR). На данный момент инженеры компании уже приступили к дорожным испытаниям новинки. Как сообщает Autocar, компания планирует продавать порядка 10 тыс. экземпляров новых Defender в год.