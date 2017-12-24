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ООН и конец американского диктата


Добавлено: 24 дек 2017 в 06:09, Категория: Новости на сегодня
ООН и конец американского диктата

Обозреватель КП.ру Исраэль Шамир рассуждает о том, как повлияют на мировую политику итоги двух последних голосований в Генассамблее ООН — против Крыма и в поддержку Палестины.

Сколько ни пугал Трамп, сколько ни бесновалась Никки Хейли, посол США в ООН, народы мира не испугались. Они осудили решение США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство из Тель-Авива. 128 стран проголосовали за осуждение, и только 9 (США, Израиль и несколько малых полуколониальных стран) выступили против.

Сперва этот вопрос был поднят в Совбезе ООН, и там все члены Совбеза — кроме США — осудили это решение Трампа. США наложили вето. Тогда вопрос перешел в Генассамблею, где права вето нет. Была созвана — впервые за много лет — специальная сессия Генассамблеи ООН.

И впервые за многие годы американский президент и его представитель в ООН выступили с прямыми угрозами в адрес тех, кто проголосует против Америки. Деньги ваши будут наши, сказал Трамп. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку, проверещала Никки Хэйли. Мы сэкономим, сказал Трамп — кто выступает против нас, не получит американской помощи. Берете наши денежки — поддерживайте.

Такого открытого и наглого шантажа еще не было в истории ООН. Под шумок и в кулуарах, бывало, выкручивали руки, но открыто и публично — никогда.

Эта наглость пошла во вред наглецам. Против Америки проголосовали даже такие преданные друзья Вашингтона, как Саудовская Аравия и ОАЭ. Президент Турции Эрдоган выразил мнение большинства, когда сказал, что его страна не продается.

За резолюцию, осуждающую несправедливый шаг Вашингтона, проголосовали Россия и Китай, страны Евросоюза, проголосовали, короче, почти все — хотя 35 стран, особенно остро зависящих от США, воздержались. Но 128 — осудили.

Не помогли угрозы, не помогло запугивание. Трамп только потерял лицо — как теряет человек, расточавший пустые угрозы. Мировое общественное мнение осудило решение США признать Иерусалим — частью Израиля, и подчеркнуло, что это решение не имеет правовой основы и силы.

Выступал и израильский посол в ООН Данон, немало насмешивший собравшихся, назвав весь мир — «марионетками палестинцев».

Напомню читателю, что МИД России выразил готовность признать Западный Иерусалим — израильским, если Восточный Иерусалим станет столицей Палестины. Позицию России поддержали десятки других стран, а многие страны отказались занимать позицию, пока не договорятся евреи и палестинцы. Так Соединенные Штаты и Израиль оказались в изоляции.

Интересно сравнить этот результат с голосованием по Крыму, прошедшем 19-го декабря на Генассамблее ООН. Можно было ожидать, что Россия останется в одиночестве, или максимум один-два голоса ее поддержат.

Но голосование по Крыму показало неожиданно неплохие результаты для такой спорной повестки. 76 стран воздержались, 25 стран Россию поддержали, еще около десятка вообще не явились на голосование.

В целом, происходящее в ООН показывает: американский диктат больше не доминирует в Генассамблее.

Отметим для сравнения, что в тот же день, когда голосовали по резолюции о Крыме, было и другое голосование: против прославления СС, бандеровцев и прочих гитлеровцев на Украине. Эту резолюцию не захотели поддержать только две страны — США и Украина. То есть США и Украина были практически изолированы, а изоляция России позорно провалилась.

Исраэль Шамир



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Добавлено: 24 дек 2017 в 06:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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