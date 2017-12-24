Отмечается, что не только лишь жительницам Волгограда предоставляется возможность пользоваться таким «бесплатным» такси.

Предпочтение отдаётся оральному сексу, но, как утверждают перевозчики, они готовы использовать и не менее традиционный вариант соития. В одном из сообществ в глобальной сети одинокие таксисты, желающие симпатии, решили, видимо, немного поменять вектор вознаграждения за свою работу. Правила пользования просты: доехали — заплатила «натурой». Лучше сделать это орально, однако водители согласны и на обычные плотские утехи. Со своей стороны шоферы гарантируют аккуратность и симпатичный внешний облик. Правда, кусаются, хоть и не больно.

Пока скандальный вид коммерческих перевозок рекламируется только в интернет-сообществах, куда горожане заходят в поисках знакомств без обязанностей. Что будут делать водители в таком случае, пока не понятно.