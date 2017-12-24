«Отдавать медаль не собираюсь, пусть делают дубликат»: российская спортсменка о своём отстранении от Олимпиады

Саночница Татьяна Иванова оказалась в числе 11 российских спортсменов, которых Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил от участия в Играх. Также она была лишена серебряной медали, завоёванной в Сочи.

В интервью RT Иванова рассказала о спящих на заседаниях членах МОК и «косых взглядах» американских и канадских соперников. Она также призналась, что не собирается возвращать свою олимпийскую награду.

«Одна женщина на заседании МОК сидела в кресле и откровенно похрапывала»

— Вы вместе с другим отстранённым саночником и призёром Сочи, Альбертом Демченко, присутствовали на заседании комиссии Дениса Освальда. Заранее узнали о своём отстранении?

— Действительно, мы летали в Лозанну на слушания, но ничего не знали. Нам сказали, что решение будет вынесено через три-четыре дня. В результате в МОК справились даже быстрее. Уже через пару дней о вердикте написали все СМИ.

— Наших спортсменов комиссия Освальда отстраняет одного за другим, но наверняка в глубине души где-то теплилась надежда, что вас могут оправдать, как, например, Аделину Сотникову.

— Была мысль, что в Лозанне мы сумеем повлиять на выносивших решение людей. Мы с Альбертом пытались объяснить им, что в санном спорте нет и не может быть допинга. Приём запрещённых препаратов у нас просто лишён всякого смысла. В санях ведь всё зависит от инвентаря. Да, есть стартовый разгон, но если посмотреть статистику с 2010 года, то у меня в этом плане не было никакого прорыва. Я показывала на старте где-то пятый результат. Никаких резких прибавок по времени не было.

— Демченко рассказал, что некоторые члены комиссии МОК на заседании спали. Это действительно так?

— Было и такое. Одна женщина сидела в кресле и откровенно похрапывала. Потом она проснулась, попила кофе и снова уснула. Самое забавное, что во время обеда она прибежала к еде самой первой. Мы с Альбертом ещё шутили, мол, человек отдохнул, теперь проголодался.

— Никаких иллюзий не питали уже тогда?

— Если честно, до последнего думали, что нас оправдают. Сани — не такой вид спорта, в котором имеет смысл употреблять запрещённые вещества! Нас ведь и Международная федерация санного спорта (FIL) поддержала. Там тоже говорили, что никакого допинга не могло быть. Увы, в МОК даже их голоса не услышали.

— Не было ощущения, что там всё решили заранее?

— Обсуждали это с Альбертом. Спрашивается, зачем мы летали в Лозанну, если там и без нас всё решили?! Сказали бы сразу, что вердикт давно вынесен, но для чего-то в МОК тянули время. Саночники в итоге последними узнали свою судьбу. Но мы сдаваться не намерены. Будем подавать документы в Спортивный арбитражный суд (CAS), а если понадобится, то и в гражданские суды.

«Канадцы и американцы бросают косые взгляды»

— Вашу судьбу действительно не могли решить достаточно долго. Как удавалось сохранить душевное спокойствие в период ожидания?

— Вообще, о скором решении я узнала в преддверии этапа Кубка мира в Лэйк-Плэсиде, который состоялся в декабре. Старалась никак не афишировать эту информацию. Однако затем она расползлась по СМИ, мне начали «обрывать телефон». Но я на звонки вообще не отвечала. А закончилось всё вот так… Я не понимаю смысла действий МОК. Российские спортсмены просто попали под одну гребёнку. Не мы первые, не мы последние.

— Что планируете делать дальше?

— Федерация санного спорта России нас полностью поддерживает. Сказали, что будем бороться до конца. Ну, а мы продолжим выступать на международных соревнованиях, нам ведь нельзя участвовать только в Олимпийских играх. Остаётся доказывать, что мы лучшие и сильные. Пусть все увидят, что моя медаль в Сочи была не случайной.

— Как теперь относятся к вам спортсмены из других стран? Например, британская скелетонистка Элизабет Ярнольд, выигравшая Олимпийские игры в Сочи, призналась, что рада отстранению россиян.

— В санном спорте такого нет. Никаких претензий нам никто не предъявлял. Тем не менее канадцы и американцы стали относиться хуже, бывает, бросают косые взгляды. Не знаю, может, между собой они нас и обсуждают, но, по крайней мере, в лицо никто ничего не говорил. А перед заседанием в Лозанне некоторые даже подходили, поддерживали — итальянцы, например. Демченко успеха желали американцы.

— Теперь вам придётся возвращать свою серебряную олимпийскую награду. Когда планируете это сделать?

— Отдавать медаль не собираюсь. Я её честно заработала. Пусть делают дубликат. А я за свою награду ещё поборюсь.

— Кто поддержал вас в сложный момент после объявления решения МОК?

— Писали друзья, друзья друзей. Разумеется, президент ФССР Наталья Гарт сразу же позвонила, поддержала меня. Интересно, что из сборной России написал лишь один парень, от которого я этого даже и не ждала. В сообщении говорилось: «Даже не знаю, что тебе сказать, но держись». А вот остальные партнёры промолчали. Видимо, рады отстранению, у нас всё-таки индивидуальный вид спорта. Ну ничего, меня всё произошедшее разозлило ещё сильнее. Буду доказывать на трассе! А что касается юридических моментов, то пойдём за правдой в другие организации. Будем добиваться справедливости. Мы еще повоюем в хорошем смысле слова за свои права и результаты.

— Вы видите какую-то логику в решениях МОК?

— Мне непонятно, зачем они так делают. Хотят, чтобы другие страны получили возможность завоевать медали в Пхёнчхане? Расчищают подиум для наших соперников? Но все ведь будут прекрасно понимать, что сильные остались дома и не смогли приехать в Южную Корею. Эти решения принимаются под копирку…

В бумагах они меняют только фамилии! Повторюсь, даже в международной федерации нас полностью поддержали. Там нас приободряли, говорили, мол, поедете на Олимпийские игры, готовьтесь. Увы…

Борислав Головин