Отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил визит в Сингапур

Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома», завершил неофициальный визит в Республику Сингапур.

В течение нескольких дней военные моряки Тихоокеанского флота гостили в главной военно-морской базе страны – Чанги, где совместно с военнослужащими ВМС Республики Сингапур провели спортивные соревнования.

Жителям и гостям города была предоставлена возможность посетить большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», где все желающие смогли ознакомиться с бытом российских моряков.

Экипажи кораблей отряда ТОФ побывали на автобусных экскурсиях по историческим местам Сингапура.

Помимо культурных мероприятий отряд кораблей Тихоокеанского флота пополнил запасы продовольствия и топлива и продолжил выполнять поставленные перед ним задачи.

Поход отряда кораблей ТОФ продолжается.