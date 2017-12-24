Президент Украины Петр Порошенко записал видео к католическому Рождеству, в котором поздравил украинцев и католиков.

Глава государства отметил: «Впервые как государственный праздник мы отмечаем Рождество Христово по григорианскому календарю — вместе с большинством всего христианского мира, совместно с Европой».

При этом он отметил, что каждый украинец имеет право самостоятельно выбирать календарь. Порошенко добавил: «Задача государства — гарантировать такое право и дать возможность выбора. Лично я решил праздновать дважды».

Украинский лидер добавил: «Как писал Святой апостол Павел, мы, христиане, одно тело, один Господь, один дух, одна вера и одно крещение… Мы — это православные, греко-католики, римо-католики, мы целое разнобарвие протестантских церквей, мы мусульмане и иудеи, но все вместе мы — украинцы».

Embedded video for Петр Порошенко поздравил украинцев с католическим Рождеством

Видео: