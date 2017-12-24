Под Славянском в результате ДТП перевернулся автобус

В Донецкой области в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса пострадали 61-летняя водитель автомобиля, водитель автобуса и несовершеннолетняя пассажир.

Пресс-служба полиции Донецкой области сообщает: «Около 13:00 в Славянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на дороге Славянск-Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город автомобиль „Приора“ столкнулся с автобусом „Эталон“, от чего последний слетел с дороги и перевернулся».

По данным полиции, в автобусе на момент аварии находилось 25 пассажиров. Среди пострадавших — водитель, получивший лицевые царапины, и несовершеннолетняя девочка с диагностированными ушибами.

Информация внесена в единый реестр досудебных расследований Славянского отдела полиции по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

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