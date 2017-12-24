Пучмедон попросил Испанию разрешить ему вернуться в страну

Экс- глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон призвал правительство Испании позволить ему вернуться в страну.

Пучдемон добавил: «Это стало бы хорошей новостью для Испании».

По его словам, он хочет вернуться на родину до первого заседания избранного недавно регионального парламента, которое состоится 23 января.

Пучдемон также подчеркнул, что остается президентом регионального правительства. При этом он добавил, что готов выслушать любое предложение Мадрида, даже если в нем не будет о речи о независимости Каталонии.