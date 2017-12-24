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Русских офицеров необходимо вернуть в СЦКК — Меркель и Порошенко


Добавлено: 24 дек 2017 в 18:15, Категория: Политика
Русских офицеров необходимо вернуть в СЦКК — Меркель и Порошенко

Руководителя 2-х стран обсудили вывод русских офицеров общего центра контроля и координации режима предотвращения огня (СЦКК) в Донбассе и пришли к заключению, что они должны вернуться в Украинское государство для последующей работы. В данном уверены в Берлине и Париже, проинформировал в конце рабочей недели уполномоченный руководства ФРГ Георг Штрайтер по результатам телефонного разговора Ангелы Меркель и Петра Порошенко.

Стороны также обсудили масштабный обмен пленными в контексте реализации Минских договоров.

Уполномоченный руководства ФРГ Георг Штрайтер рассказал об результатах телефонной конференции, которую провели канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко. Согласно заявлению германского руководства, Порошенко пообещал работать над тем, чтобы обмен пленными состоялся как можно скорее. В кабмине ФРГ добавили, что украинский президент сделает все, чтобы обмен произошел как можно скорее. «Они также обсудили шаги, направленные на восстановление полноценной работы СЦКК», — сказали в пресс-центре.

«Канцлер и президент Украины рассчитывают на то, что русские офицеры вскоре возвратятся в СЦКК».

Кроме всего прочего, Ангела Меркель и Петр Порошенко поприветствовали решение трехсторонней контактной группы от 20 декабря о «Рождественском перемирии». «Глава Украинского государства сообщил о разблокировании процесса создания Антикоррупционного суда», — сообщается в заявлении.

Накануне президент РФ Владимир Путин в процессе телефонного разговора с Меркель пояснил причины выхода русских офицеров из состава СЦКК.

Собеседники также обсудили вопрос развертывания сил ООН в Донбассе.

До этого президент РФ Владимир Путин в беседе с фрау Меркель разъяснил, что вывод русских офицеров из СЦКК был обусловлен условиями, которые создала украинская сторона. О том, что русские офицеры собираются покинуть украинский город Соледар, где располагается СЦКК, стало известно 15 декабря.

В пятницу, 22 декабря, стало известно, что накануне состоялся телефонный разговор между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.

«Это подлежит общему согласованию, это первое».

По его словам, Киев очень долго путем разнообразных ограничений и провокаций затруднял условия пребывания русских военных и осуществления ими собственных обязанностей.



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Добавлено: 24 дек 2017 в 18:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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