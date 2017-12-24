В центре Киева на майдане собралось около 300 приверженцев действующего президента Петра Порошенко в противовес маршам экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

На мероприятии нет флагов политических партий либо символики. Сторонники преследуемого в Украинском государстве политика Михаила Саакашвили стали произносить речи против Порошенко. Они принесли с собой термосы с горячими напитками и сладости производства компании Roshen. Всего на Майдане находились около 200 человек.

Сегодня участник АТО Алексей Петров организовал митинг в поддержку действующего президента Петра Порошенко. По его словам, суть мероприятия состоит в том, чтобы «собраться с друзьями и выпить кофе». В воскресенье они проводят акцию «Кофе на майдане».

На призыв мирно попить кофе в противовес шумным демонстрациям приверженцев Михаила Саакашвили ответили около 300 человек, докладывают с места события киевские СМИ.

2-ая акция разместилась на Майдане, где все участники хотят продемонстрировать общественности безусловно иную картину, которая значительно отличается от еженедельных политических вакханалий и попытки штурма Октябрьского замка. Некоторые из присутствовавших держали в руках лозунги со словами, обращенными в адрес президента. Сегодняшний день неоспоримо обосновал: «страна уже активно задумалась о собственных перспективах без этого президента», — сравнил себя и Петра Порошенко прошлый руководитель Одесской области.

Саакашвили также обозначил, что в бытность своего президентства в Грузии он «в любом селе собирал больше людей, не раздавая конфеты и кофе». Подтверждением тому политик назвал малое количество приверженцев, которых президент «смог собрать на основной площади страны», однако которое «ему в настоящее время больше всего нужно».

Полчаса назад активисты праворадикального «Национального корпуса» развернули баннер «Мишу -в Грузию, Петю — в Гагаузию».