Сегодня в Украине проходят местные выборы

Сегодня в Украине состоятся первые местные выборы в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях Украины.

Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, избиратели будут избирать депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Так, в состав этих 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских — 7, поселковых — 19, сельских — 230). Сообщается, что в Винницкой области такие выборы состоятся в одной объединенной территориальной громаде, в Волынской области — в 1 ОТГ, в Днепропетровской области — в 3 ОТГ, в Запорожской области — в 2 ОТГ, в Ивано-Франковской области — в 3 ОТГ, в Киевской области — в 3 ОТГ, во Львовской области — в 2 ОТГ, в Николаевской области — в 7 ОТГ, в Одесской области — в 2 ОТГ, в Полтавской области — в 7 ОТГ, в Ривненской области — в 1 ОТГ, в Сумской области — в 1 ОТГ, в Херсонской области — в 2 ОТГ, в Хмельницкой области — в 6 ОТГ, в Черкасской области — в 2 ОТГ, В Черновицкой области — в 4 ОТГ, в Черниговской области — в 4 ОТГ. По предварительным подсчетам, в указанных выборах смогут принять участие более 356,5 тыс. избирателей.

По информации, голосование, начавшееся в 08:00 и продлится до 20:00, состоится на 392 избирательных участках.