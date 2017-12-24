Штаб АТО: Снайперы боевиков нарушают перемирие

Сегодня боевики два раза обстреляли украинские позиции в зоне АТО.

По данным штаба АТО, на Донецком направлении активизировались снайперы боевиков. В течении дня, несмотря на перемирие, НВФ совершили два провокационных обстрела позиций сил АТО. Оба нарушения режима перемирия состоялись на Донецком направлении.

В пригороде Авдеевки боевики более часа вели прицельный огонь по украинским оборонным укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты ВСУ.