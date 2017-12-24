Шторм может помешать работе Керченской переправы

Порывы ветра достигают 20 метров за секунду, в связи с чем может быть приостановлена работа Керченской паромной переправы. Автомобилистов просят воздержаться от поездок в данную сторону, в случае предотвращения работы переправы.

Отмечается, что в указанный период работа переправы будет осуществляться по фактическим погодным условиям.

В этот период по Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра скоростью до 20 метров за секунду.

В январе- сентябре 2015-го пассажиропоток на Керченской паромной переправе в сравнении с тем же периодом 2014-го снизился на 3,4% - до 5,3 млн человек, а объем грузовых перевозок вырос на 1,8%.