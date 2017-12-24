Сирия: Российские военные вблизи границы с Израилем (ФОТО, ВИДЕО)

Российские военные прибыли в посёлок вблизи границы с Израилем.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

На юго-западе Сирии, в провинции Эль-Кунейтра, расположился небольшой населенный пункт Айюба.

Сегодня там проживают около 2 200 человек. 700 из них не являются коренными жителями деревни и в разное время прибыли сюда в поисках спасения от боевиков.

23 декабря в Айюбу прибыла гуманитарная колонна российского Центра по примирению враждующих сторон. Военнослужащие раздали 2 тонны гуманитарных грузов. 102 человека получили квалифицированную медицинскую помощь, оказанную российским специалистом.

Корреспондент «Русской Весны» взял комментарий у одного из жителей деревни насчет приезда российских военных:

«В деревне ценят российскую гуманитарную помощь, так как уже 3 месяца у нас перебои со снабжением. Много семей переехали сюда из зон боевых действий. В районе Айюбы они чувствуют себя в большей безопасности, ведь вокруг позиции правительственных войск. Тем более, нам помогают русские».

Мероприятие освещал один из государственных каналов Сирии. Член его съемочной группы также поделился своими впечатлениями:

«Для жителей Айюбы очень важна российская гуманитарная помощь. Причем не сколько в плане объема получаемой помощи, сколько в плане моральной поддержки».

Мне было сложно не поверить словам местного жителя и сирийского коллеги — журналиста. Стоило лишь взглянуть на счастливые улыбки и благодарные взгляды окружающих людей.

К слову, уже 6 лет в деревне действует завод по производству сладких газированных напитков «Макси Кола». Штат работников совсем небольшой – всего 8 человек. В месяц они успевают выпустить 7 000 упаковок газировки по 12 бутылок в каждой. Примечательно, что в праздничные дни завод бесплатно раздает свою продукцию жителям Айюбы. Стоит отметить и другое – режим деэскалации позволил приобретать продукцию завода жителям районов, подконтрольных оппозиции.

Вот так, можно сказать, плечом к плечу российская и сирийская доброта помогают простым людям наладить мирную жизнь после стольких лет разрушений, горечи и утрат.

Дмитрий Петров