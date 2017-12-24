Скончался известный лингвист Андрей Зализняк

Советский и русский лингвист Андрей Зализняк скончался в возрасте 82 лет. Об этом сказал рабочий Института русского языка Дмитрий Сичинава на собственной странице в социальная сеть Facebook.

«Умер А. А. Зализняк. Я время от времени задумывался над тем, как это будет перенести, и ничего не придумал». С 1960 года работал в университете славяноведения (сначала АН СССР, после этого РАН), долгие годы преподавал на филологическом факультете МГУ.

Академик Зализняк заложил основы исследования древненовгородского диалекта по материалу найденных в процессе археологических раскопок в Новгороде берестяных грамот.

Академик русской академии наук по Отделению литературы и языка, член-корреспондент Геттингенской академии наук. В 1965 г ему присвоили докторскую степень.

Зализняк стал создателем лекций по исследованиям древнерусских берестяных грамот, а кроме этого лекциями общего плана «Об исторической лингвистике» и «любительской лингвистике». Награждён Большой золотой наградой имени М. В. Ломоносова (2007). Лауреат Госпремии Российской Федерации 2007 года. Он был одним из основоположников Московской школы лингвистической компаративистики.