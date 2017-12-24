Собчак «списывает» идеи предвыборной компании, как троечник в школе

Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, выразившая желание баллотироваться на пост Президента России, обвинила свою соперницу по предвыборной кампании Ксению Собчак в плагиате. Об этом информирует РИА Новости. При всем этом девушка прибавила, что не терпит вранье и лицемерие, тем самым вспомнив эфир 2008-ого года на радио «Маяк», в процессе которого ведущая Гордон и гость Собчак перешли на личности. «Ежели заглавной мыслью собственной программы она делает мое предложение об отказе от президентской республики в пользу парламентской, то почему бы ей откровенно не объединяться с теми, кто желает того же», — написала Гордон.

Гордон написала, что Собчак своровала ее инициативу, хотя «не имеет к ней никакого отношения».

Она также призвала телеведущую «объединиться во благо родины» и «бороться за настоящее дело». Екатерина Гордон тоже изъявила стремление побороться за пост президента РФ.

«Она и за женщин и за детей, и против поста президента».