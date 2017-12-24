Столтенберг: НАТО обеспокоено активностью российских подлодок

В НАТО обеспокоены увеличением активности российских подводных лодок в Средиземном и Атлантическом океанах.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил: «Россия вложила значительные средства в свой флот, особенно на подводных лодках. С 2014 года было поставлено еще 13 подводных лодок. Российская подводная деятельность сейчас находится на самом высоком уровне со времен холодной войны».

По его словам, подводные лодки работали по всей Атлантике, а также «ближе к берегам» стран-союзников НАТО. Кроме того, он указал на опасность того, что связь между союзниками в Европе и Северной Америке может быть сокращена.

Он добавил: «Мы — трансатлантический альянс, и мы должны иметь возможность перевозить войска и оборудование через Атлантику. Для этого нужны безопасные и открытые морские маршруты».

При этом Столтенберг упомянул планы альянса о создании новой команды для Атлантики и логистики в Европе. Решения о местонахождении и структуре команд должны появиться уже в следующем году. Кроме того, он указал на дефицит военно-морских сил союзников: «После окончания „холодной войны“ НАТО сократило свои возможности на море, особенно в борьбе с подводными лодками. Мы практиковали меньше и теряли навыки».