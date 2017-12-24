"Тампа Бэй" победила "Миннесоту" в НХЛ, Кучеров забросил 24-ю шайбу в сезоне

МОСКВА, 24 дек - Р-Спорт. "Тампа Бэй Лайтнинг" одержала победу над "Миннесотой Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча, прошедшая в субботу в Тампе, завершилась со счетом 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) в пользу хозяев. В составе "Лайтнинг" шайбы забросили Дэн Жирарди (58-я минута), Тайлер Джонсон (59) и российский форвард Никита Кучеров (60), которому ассистировал его соотечественник Владислав Наместников.

Голкипер "Тампы Бэй" Андрей Василевский отразил все 22 броска по своим воротам, сыграл четвертый матч на ноль в сезоне и был признан первой звездой матча.

Кучеров с 24 голами и 51 очков возглавляет списки лучших снайперов и бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.