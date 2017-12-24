Трамп прокомментировал сообщения СМИ о вероятной отставке замглавы ФБР

Заместитель руководителя Федерального бюро расследований Эндрю Маккейб, как предполагается, уйдет со службы совсем скоро.

Как отмечается, это, вероятно, случится с самого начала марта, когда он сумеет во всех отношениях претендовать на пенсионные льготы после выслуги определенного срока в ведомстве. По имеющейся последней информации открытых источников, супруга Маккейба Джилл в 2015 г баллотировалась в сенат штата Виргинии и якобы получила крупный взнос от государственного комитета Демократической партии.

Американский лидер разъяснил, что Маккейбу остается до пенсии всего лишь 90 дней. «Он может это сделать», — проинформировал один из источников газеты.

Уточняется, что уполномоченные Республиканской партии обвиняют Маккейба в предвзятости во время расследования дела в отношении Клинтон, которая, являясь национальным секретарём США, вела секретную служебную переписку через личную электронную почту. Ряд консервативных вашингтонских экспертов причисляют Маккейба к тайному бюрократическому сопротивлению в госаппарате, которое пробует всячески делегитимизировать законно избранного главу государства.

ФБР на пике предвыборной гонки в США вело расследование с целью выяснить степень ответственности Клинтон за то, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте.

Маккейб, в свою очередь, больше всех был уведомлен о деятельности экс-директора ведомства Джеймса Коми.

По утверждению собеседника, у замглавы ФБР есть на уход около 90 дней. Предпосылкой этому, по достоверным сведениям на данный момент агентства, стал скандал вокруг переписки с оппонентом Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.