Ученые заявили, что Иисус Христос был представителем инопланетной расы

Американские эксперты в области инопланетных цивилизаций и космических тарелок пришли к выводу, что Иисус Христос мог быть пришельцем, а Вифлеемская звезда инопланетным НЛО.Согласно данным ученых, известная Вифлеемская звезда, которой следовали мудрецы в день рождения Иисуса Христоса, являлась НЛО. Только это может объяснить, как «звезда» появилась неоткуда и передвигалась с определенной скоростью. В Библии говорится, что именно звезда привела к младенцу троих мудрецов.Однако уфологи настаивают, что именно НЛО имело место быть. Исследования ученых также подтверждают древние египетские документы, в которых говорится, что Христос мог иметь инопланетные корни.