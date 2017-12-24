Украина оборудовала КПП на границе с Россией системами биометрического контроля

Украина оборудовала биометрической системой пункты пропуска на границе с Россией.

По последней имеющейся информации МВД Украины, в местах вероятного нелегального пересечения российско-украинской границы правонарушителями и контрабандистами начнут действовать мобильные комплексы биометрического контроля, передает «Российский Диалог». Об этом в субботу объявил советник руководителя МВД Украины Зорян Шкиряк.

По утверждению Шкиряка, на данный момент 126 из этих пунктов уже подключены к базам Интерпола.

Из них 126 пунктов пропуска, по его словам, уже подключены к базам Интерпола. К началу наступающего года планируется подключить и прочие КПП. Одновременно он распорядился обновить список стран «миграционного риска» и включить в него Российскую Федерацию. Кроме заезда по биометрическим паспортам, с жителей РФ «будут снимать все пальцы, все будут проходить детальный контроль». Новшества предусматривают заезд в Украинское государство только по биометрическим паспортам.