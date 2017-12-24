В Госдуме РФ назвали условие возвращения российских военных в СЦКК

Для возвращения российских военных в СЦКК в Донбассе необходимо «прекращение провокаций со стороны Киева».

Такое заявление сделал глава комитета Госудумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. В частности, он отметил: «Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых прежде всего прекращение провокаций в отношении наших офицеров. И здесь также, кроме голых призывов, Западу, очевидно, нужно добиваться реального выполнения от украинских властей своих обязательств по минским соглашениям».