В МВД опровергли задержание Яценюка в Женеве

Пресс-служба Нацполиции Украины опровергла задержание экс-премьера Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы.

В Нацполиции отметили: «Украинское бюро Интерпола получило от Национального бюро Интерпола в Швейцарии и штаб-квартиры организации в Лионе подтверждение, что Яценюк не был задержан. Он проходил стандартную проверку во время паспортного контроля, которая длилась не более 10 минут».

Кроме того, пресс-служба МВД Украины сообщает, что никаких препятствий для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или по его каналам не существует.

В Нацполиции уточнили: «При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ — необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян».

Кроме того в МВД отмечают, что никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьера Украины по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола — не существует, поскольку Интерпол принял решение о необоснованности обращения России по поводу розыска Яценюка.