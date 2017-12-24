В Нигерии в страшном ДТП погибли 11 подружек невесты

На северо-западе Нигерии в городе Кано в результате ДТП погибли 11 подружек невесты.

Дорожная полиция сообщает: «Одиннадцать подружек невесты погибли в результате ДТП после местной свадьбы в нигерийском городе Кано. Женщины сопровождали молодых по дороге домой, когда водитель транспортного средства потерял управление и въехал в заградительную конструкцию».

По информации, транспортное средство от удара разорвало на две части, из-за этого восемь женщин погибли на месте происшествия, еще трое умерли в больнице.

На данный момент в больнице находятся еще три женщины, а также один мужчина — водитель.

По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.