В Нигерии в страшном ДТП погибли 11 подружек невесты

На северо-западе Нигерии в городе Кано в результате ДТП погибли 11 подружек невесты.
Дорожная полиция сообщает: «Одиннадцать подружек невесты погибли в результате ДТП после местной свадьбы в нигерийском городе Кано. Женщины сопровождали молодых по дороге домой, когда водитель транспортного средства потерял управление и въехал в заградительную конструкцию».
По информации, транспортное средство от удара разорвало на две части, из-за этого восемь женщин погибли на месте происшествия, еще трое умерли в больнице.
На данный момент в больнице находятся еще три женщины, а также один мужчина — водитель.
По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.