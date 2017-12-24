В ОРДО мошенники по новой схеме лишают людей недвижимости

В оккупированном Донецке квартирные мошенники запустили новую схему, позволяющую лишать недвижимости доверчивых людей.

Украинский блогер и врач Александр Чернов сообщает: «Новая волна услуг в ОРДЛО от «немолодых милых женщин». При этом он отмечает, что горожанам предлагают «присмотреть» за квартирой на оккупированной территории «за право пожить в ней и оплатить ее».

При этом если законный владелец через некоторое время вернется на оккупированную территорию, то квартира будет уже не его, а «национализирована» по ряду некоторых причин, что сейчас «официально разрешены властью».

По словам Чернова, сейчас в соцсетях и на сайтах объявлений можно найти множество объявлений, в которых «милые женщины 35–50 лет» предлагают подобные услуги.

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