В разведке штаба АТО предупредили о возможном взрыве в Макеевке

В разведке штаба АТО заявили, что завтра в оккупированной Макеевке на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности боевики планируют испытания взрывчатых веществ.

В пресс-центре штаба АТО сообщили: «По данным разведки штаба АТО, завтра 25 декабря в день празднования католического Рождества планируется испытания взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности. Примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв».

По данным штаба, при взрыве в рабочее время могут пострадать работники предприятия: «Не придерживаясь соглашений, российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций украинских войск и готовят очередные провокации с последующим обвинением разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины о якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины».