В Швейцарии хотят выяснить отношение к ЕС на референдуме

Президент Швейцарии Дорис Лейтард намерена провести референдум с целью выяснить отношение жителей страны к Европейскому союзу. Об этом сообщает Reuters.

«Путь двусторонних отношений важен. Поэтому мы должны прояснить наши отношения с Европой. Мы должны знать, в каком направлении двигаться. Поэтому фундаментальный референдум будет полезным», — сказала Лейтард.

Отношения Швейцарии и ЕС осложнились после того, как Евросоюз предоставил швейцарским фондовым биржам ограниченный доступ к своему рынку. ЕС также хочет, чтобы Швейцария подписала рамочное соглашение, регулирующее отношения с Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что швейцарский депутат Мануэль Торнаре осудил украинский закон об образовании.

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