В Словакии автобус с украинцами попал в ДТП, есть пострадавшие

В Словакии сегодня автобус с украинцами попал в ДТП.

Отмечается, что в пригороде Кошице столкнулись микроавтобус «Renault Master» и легковой автомобиль «Suzuki Ignis». При этом в микроавтобусе польской регистрации находилось 9 пассажиров, граждан Украины, возвращавшихся домой. Сообщается, что участники ДТП получили травмы легкой и средней тяжести.

По предварительным данным, ДТП произошла из-за того, что водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с «Suzuki Ignis».

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