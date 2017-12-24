В соцсетях сегодня: «российский Трамп» идет на выборы, Порошенко устраивает «Антимайдан», Яценюка задержали в Женеве

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях в воскресенье, 24 декабря.

Проштрафившийся бизнесмен, а теперь и политик Сергей Полонский подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты России и опубликовал ряд постов, связанных с его посещением Центризбиркома.

«А как же судимость?», - удивились в комментариях.

Судили Полонского по статье средней тяжести «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» , которая не является препятствием для участия в выборах.К тому от наказания бизнесмена освободили в связи с истечением срока давности.

Сторонники от Полонского ждут кампании в стиле Дональда Трампа. И тот и другой строили небоскребы до того, как податься в политику.

«Make Russia Great Again», - желают бизнесмену в соцсетях.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал сторонников не реагировать на «антимайдан Порошенко», объявленный как приглашение «выпить кофе».

По словам Саакашвили, Порошенко во многом стал похож на Януковича и сегодня «дополнил эти параллели еще одним зеркальным шагом — он выводит на Крещатик Антимайдан под видом «выпить кофе». Из-за того, что они ждали в этот день очередной марш за Импичмент, эта провокация была запланирована еще за неделю».

Политик также обратился к сторонникам и «просто раздраженным гражданам» с призывом не реагировать на провокации.

Его в соцсетях поддержали. Но не столько от любви к Саакашвили, сколько от нелюбви к Порошенко.

«Дорог нет, правды нет, тарифы растут, миллионами украинцы уезжают в Европу. Ни какой помощи людям которые воевали и воюют, средний бизнес убивают, днем и ночью блокируют налоговые накладные, ничего не сделано для людей за четыре года. И Михаил у них во всем виноват, пейте свое кофе и радуйтесь за страну!» - пишет Ираклий Квирквелия.

Экс-премьера Украины, лидера партии «Народный фронт» Арсения Яценюка задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России. После проверки отпустили, но предупредили, что процедура может быть повторена. Сеть взорвалась комментариями по поводу этого события. Большинство пользователей приветствовало задержание экс-премьера. При этом звучала параноидальная уверенность, что «сейчас все комментарии почистят».