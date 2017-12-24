В США частично отменили указ Трампа об ограничениях для беженцев

Федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт частично заблокировал ограничения президента США Дональда Трампа на прием беженцев из 11 стран с Ближнего Востока и Африки.

Робарт добавил, что администрация может проверить безопасность, но не может прекратить разрешение беженцев из 11 стран, пока те считаются «добросовестными» в США.

Сообщается, что беженцы и адвокаты утверждали в суде, что политика администрации Трампа нарушает Конституцию и федеральные правила нормотворчества.

Также, своими ограничениями администрация Трампа буквально приостановила программу воссоединения семей беженцев. В то же время, судья обязал администрацию возобновить программу.

Так, решение окружного суда стало первым судебным запретом на правила, введенные Трампом в конце октября.