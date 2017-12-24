В Волгоградской области защитили плантации земледельцев от пасущихся стад

Волгоградская областная Дума приняла закон, упорядочивающий выпас и прогон сельхозживотных и птицы на территории региона.

По информации областной административной комиссии, за год в регионе зафиксировано 519 нарушений правил выпаса домашних животных. Такие ситуации нередко становятся причиной конфликтов. Новый закон возложил полномочия по определению мест выпаса и прогона животных на региональный комитет по управлению госимуществом и органы местного самоуправления. Речь идёт о землях, находящихся в собственности региона и муниципалитетов, а также об участках, право собственности на которые не разграничено.

Одновременно депутаты поддержали закон о выпасе внесением изменений в региональный Кодекс об административной ответственности. В документе появилась статья, по которой игнорирование интересов хлебопашцев влечёт административный штраф. Для граждан он составит от двух до четырёх тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч, для юрлиц — от 20 до 35 тысяч. При повторном нарушении штраф вырастет в среднем в полтора раза.

«В дальнейшем мы изучим практику правоприменения нового закона. Если понадобится, внесём необходимые коррективы. Отдельного обсуждения требует вопрос выпаса животных на частных землях» — пояснил председатель комитета Облдумы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов.

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