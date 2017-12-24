В зону АТО привезли Вифлеемский огонь для бойцов ВСУ

Украинские скауты-пластуны доставили в район проведения АТО Вифлеемский огонь мира.

В пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что в течение Новогодних и Рождественских праздников огонь будет пронесен почти по всей линии соприкосновения и передан всем подразделениям и соединением, защищающих Украину от оккупантов.

Один из организаторов акции Роман Орищенко сообщил: «Мы бы хотели, чтобы этот Вифлеемский огонь добрался до каждого военнослужащего, который в настоящее время находится в районе АТО. Чтобы он принес добро и мир. Ведь чем больше мы делаем добра, тем мир становится лучше. Четвертый год подряд пластуны не забывают о защитниках территориальной целостности Украины. Неравнодушные ребята делают это благое дело — привозят на восток Украины Вифлеемский огонь, чтобы он всегда согревал воинов в часовнях, а также передавал теплоту сердец тех, кто ждет вас дома».

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