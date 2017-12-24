Русские студенты запустили в глобальной web-сети акцию в поддержку действующего президента В. Путина на будущих выборах руководителя государства, к которой присоединились порядка 100 учебных заведений РФ. «Мы призываем всех единомышленников объединиться и стать частью самого масштабного студенческого движения страны!», — сообщила лидер Владимирской молодежи Полина Касаткина. Первым о такой идее объявил волгоградский ученик Станислав Куликов. «Я поддерживаю В. Путина, так как именно в нем вижу лидера нашей страны!», — пишут активисты.

Об открытии штабов уже сообщили студенты из не менее чем 40 регионов и 100 учебных заведений Российской Федерации. Он призвал помогать президенту побороть на выборах и сделать студенческий штаб приверженцев кандидата в руководителя государства. Об этом в конце рабочей недели, 22 декабря, «Ленте.ру» сказал один из инициаторов движения поддержки, ученик Волгоградского технического университета Станислав Куликов. «Отмечай собственных друзей. совместно победим!» — написал активист. Акция продолжается и сейчас.

Молодежь в собственных постах не только лишь заявляет об открытии штабов, однако и заявляет о намерении обговаривать последующие планы. Ряд активистов предлагают выставить наблюдателей на участках в день голосования и проинформировать иных студентов о ходе предвыборной кампании. Голосование за нового главу государства пройдет к началу весны 2018-ого года.