В Красном Сулине объявили штормовое предупреждение

В Красном Сулине, как и в остальной северо-западной части Ростовской области и столице региона, в ночь с 24 на 25 декабря было объявлено штормовое предупреждение. По сведениям на текущий момент синоптиков, вечером 24 декабря на Дону ожидаются дожди, мокрый снег, осадки будет сопровождать ветерой силой до 17-28 м/с. Непогода сохранится и в начале рабочей недели, 25 декабря. Кроме этого, прогнозируется дождь со снегом. По предварительным сведениям Росгидромета, порывы ветра будут достигать 17-28 м/с. Граждан Дона просят проявлять внимательность и осторожность. В ведомстве добавили, что прогнозируются ЧС межмуниципального характера — повреждения легких строений, крыш домов, порывы линий связи и электропередачи, нарушения работы уличных, коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Ежели же выход из дома неминуем, потрудитесь избежать нахождения около линий электропередач, стеклянных вывесок, деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций. По мере необходимости обращайтесь по телефону 101, (112).