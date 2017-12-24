В Красном Сулине, как и в остальной северо-западной части Ростовской области и столице региона, в ночь с 24 на 25 декабря было объявлено штормовое предупреждение. По сведениям на текущий момент синоптиков, вечером 24 декабря на Дону ожидаются дожди, мокрый снег, осадки будет сопровождать ветерой силой до 17-28 м/с. Непогода сохранится и в начале рабочей недели, 25 декабря. Кроме этого, прогнозируется дождь со снегом. По предварительным сведениям Росгидромета, порывы ветра будут достигать 17-28 м/с. Граждан Дона просят проявлять внимательность и осторожность. В ведомстве добавили, что прогнозируются ЧС межмуниципального характера — повреждения легких строений, крыш домов, порывы линий связи и электропередачи, нарушения работы уличных, коммунальных служб и систем жизнеобеспечения. Ежели же выход из дома неминуем, потрудитесь избежать нахождения около линий электропередач, стеклянных вывесок, деревьев, рекламных щитов и прочих конструкций. По мере необходимости обращайтесь по телефону 101, (112).
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В Красном Сулине объявили штормовое предупреждение
Добавлено: 24 дек 2017 в 20:21, Категория: Политика
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Автор: Влада Некрасова
Добавлено: 24 дек 2017 в 20:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler
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