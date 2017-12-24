Власти КНДР назвали новые санкции ООН «актом войны»

Последние санкции Совбеза ООН против Северной Кореи можно считать актом войны и равносильно полной экономической блокаде страны.

МИД Северной Кореи добавил: «Соединенные Штаты, полностью испуганные нашим достижением и завершением испытания ядерных вооружений, все больше и больше борются с тем, чтобы навязывать нам самые суровые санкции и оказывать давление на нашу страну».

Кроме того, в КНДР сообщили, что будут продолжать работу по укреплению «ядерного сдерживания», которое «направленно на коренное искоренение ядерных угроз США, шантаж и враждебные действия путем установления практического баланса сил с США».