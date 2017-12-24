Волкер потребовал сохранить санкции против РФ

Об этом специальный уполномоченный США по задачам Украины Курт Волкер проинформировал изданию La Stampa. Более того, он считает, что информация об улучшении ситуации в Донбассе не соответствует реальности.

Волкер также назвал 2017 год самым кровопролитным на Востоке Украины из-за увеличения обстрелов.

«Количество нарушений режима предотвращения огня возросло, в то время как число убитых мирных граждан стало самым высоким с начала военных действий», — сообщил дипломат. В интервью итальянской La Stampa он объявил, что именно санкции «заставляют» Российскую Федерацию выполнять условия Минских договоров. Нужно воплотить «минск», подчеркнул дипломат. Самым основным условием является осуществление Минских договоров, а их провал является сильной мотивацией для РФ.

Волкер также прокомментировал тему представления киевским властям со стороны Америки оружия, отметив, что не стоит квалифицировать поставляемое в Украинское государство вооружение как смертоносное и нелетальное, так как «все, что помогает Киеву, должно быть законным». Он подчеркнул, что ошибочно делить оружие на смертельное и нелетальное, так как «вся помощь Киеву должна быть законной». Я рад, что ограничения, введенные администрацией Барака Обамы, были сняты.