Волкер выступил за сохранение санкций против России

США и ЕС должны сохранять санкции против Российской Федерации. Об этом сообщил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.«Необходимо, чтобы санкции (против РФ) оставались в силе до того момента, пока будут существовать причины, по которым они были введены, — говорит Волкер. — Соблюдение Минских соглашений является ключевым условием, и их провал является сильной мотивацией».Спецпредставитель США по Украине также обратил внимание на тот факт, что 2017 год стал самым кровопролитным на Донбассе.