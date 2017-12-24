Воронкова: победа в Кубке России по волейболу стала для меня отдушиной

КАЗАНЬ, 24 дек – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистка казанского "Динамо" Ирина Воронкова заявила агентству "Р-Спорт", что для нее было важно победить в Кубке России с командой и завоевать еще один титул в сезоне.

Волейболистки казанского "Динамо" стали в воскресенье обладателями Кубка России, обыграв в финале "Енисей" из Красноярска со счетом 3-0. Весной "Динамо" выиграло Кубок CEV.

"Мы очень хотели победить и показать себя. Показать себе, насколько мы готовы к матчу с московским "Динамо" в чемпионате России. Долго я не завоевывала титулы до этого года, и для меня эти победы настоящая отдушина. Всей командой играли, все были друг за друга. Это добавляет сил, хочется делать для команды еще больше и больше. У меня получалось, у других девчонок! Не было такого, что кто-то проиграл, и мы разошлись. Все были вместе, и это нам помогло", - сказала Воронкова.

"Енисей" в первой партии вел с преимуществом в три очка, но не смог удержать лидерство и проиграл все три сета.

"В начале матча было волнительно, так как "Енисей" играл быстро, непривычно для нас. Мы сконцентрировались и сделали то, что говорил нам тренер. Отпустили все и стали работать", - отметила волейболистка "Динамо".