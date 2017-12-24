В Украине не хватает вакцин от полиомиелита

Об этом проинформировала главный инфекционист Министерства охраны здоровья Ольга Голубовская.

По ее словам, по правилам, для лечения полиомиелита первые две дозы вводятся убитой вакциной, однако так как она не производит сильного иммунитета, ее закрепляют живой вакциной.

Доктор пояснила, что делать первую прививку «живой» вакциной нельзя, так как она вызывает вакциноассоциированный полиомиелит.

Она уточнила, что живая вакцина есть в Украинском государстве в достаточном количестве, но ее можно использовать только с 3-й прививки.

Она отмечает, что в Украинском государстве огромное количество именно живой вакцины, а убитой нет.

Также главный инфекционист Министерства здравоохранения отметила, что проблема есть и с вакцинами против кори: они неравномерно распределены по регионам, а в некоторых просто отсутствует.

До этого, в МОЗ сообщили, что в 5 областях Украинского государства завершилась вакцина от полиомиелита. Вакцинация детей от смертельной болезни фактически неосуществима.