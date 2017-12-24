Якубов: "Ак Барс" рад перед плей-офф получить усиление в лице Бурмистрова

МОСКВА, 24 дек – Р-Спорт, Семён Галькевич. "Ак Барс" рад в преддверии плей-офф КХЛ получить усиление в лице форварда Александра Бурмистрова, заявил агентству "Р-Спорт" генеральный менеджер казанцев Рафик Якубов.

Агент Бурмистрова Дэн Милстейн в воскресенье объявил, что игрок завершает карьеру в НХЛ. Права на игрока в КХЛ принадлежат "Ак Барсу". Плей-офф КХЛ начнется в марте. Трансферное окно КХЛ закрывается 27 декабря.

"Приятные и неожиданные новости, мы рады возвращению Бурмистрова на родину. Все детали по контракту еще предстоит обсудить, но здорово, что перед плей-офф "Ак Барс" получает такое усиление", - сказал Якубов по телефону.

Бурмистров подписал однолетний контракт с "Ванкувером" летом текущего года. Ранее россиянин играл в НХЛ за "Атланту", "Виннипег" и "Аризону", в 348 матчах он записал себе в актив 101 очко (37+64).

В 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ-2017/18 хоккеист набрал шесть очков (2+4).