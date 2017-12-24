Как информирует корреспондент УНИАН, об этом председатель парламента Андрей Парубий проинформировал на совещании ВР.

Народные избранники Верховной рады рассмотрят законодательный проект о реинтеграции на совещании 16 января 2016-го года, сказал спикер украинского парламента Андрей Парубий. «Но перед этим нам следует отозвать законы об Антикорупционном суде». «Эти вопросы будут идти отдельным основным блоком, и у нас будет возможность на протяжении дня рассмотреть весь блок вопросов безопасности и обороны», — обозначил председатель парламента.

В первом чтении из документа были исключены упоминания о минских соглашениях и все нормы, отсылающие к ним.

17 ноября комитет по задачам национальной безопасности и обороны Рады принял решение советовать избранникам принять законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» в общем и согласовал все поправки к проекту.