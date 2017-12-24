Зубко сообщил, когда украинцы не будут ездить на заработки за границу

В Кабмине подсчитали уровень заработной платы, способный удерживать украинцев от трудовой миграции за границу.

Вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил: «Трудовая миграция — одна из самых больших угроз для государства после военной агрессии. Военные действия на востоке отвлекли на защиту государства 250 тысяч абсолютно трудоспособного населения. Это количество людей ушло из реального промышленного сектора».

Также Зубко отметил, что строительство новых предприятий в странах Восточной Европы сейчас непосредственно рассчитано на трудовую миграцию из Украины. Он уверен, что власть не удержит людей любой зарплатой, если нет нормальной дорожной и социальной инфраструктуры, детских садов, школ.

При этом он привел два фактора решения этой проблемы — создание социальной инфраструктуры и привлечения инвестиций для малого и среднего бизнеса: «Официальные цифры по работающим украинцам за рубежом мы ориентировочно можем умножить на пять, только в Польше работает более миллиона. Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату — 800–1000 евро, или 25–30 тысяч гривен. Но имеет дополнительные расходы на жилье, транспорт и тому подобное. Считаем, если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, это даст возможность удерживать людей в Украине».

Зубко отметил важность правильно осознавать потенциал трудовых ресурсов в Украине: «У нас 24 миллиона трудоспособного населения, среди которых 8 млн — мужчины, 16 млн — женщины. На недавнем форуме регионального развития я отметил необходимость строить детсады, чтобы освободить женщин с домохозяйственной работы. Сегодня очередь в детсады составляет более 52 тысяч мест, поэтому женщины вынуждены воспитывать детей дома. В этой категории можем найти трудовой ресурс. Еще одна ниша трудового потенциала — люди с инвалидностью. Должны развивать совершенно другой уровень инклюзии. Ведь огромное количество людей в этом нуждаются, и они могут работать».