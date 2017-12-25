30 декабря в 2017 году – выходной или рабочий день в России? Уже очень скоро наступит самый любимый праздник в году среди россиян – Новый год. В самом начале года жители страны уходят на продолжительные новогодние каникулы.

Новый 2018 год – как отдыхаем

Суммарная продолжительность новогодних каникул составляет десять дней. Отдых жителей страны начнется уже в 2017-м – с 30 декабря. Все дело в том, что 30 и 31 декабря – календарные выходные, суббота и воскресенье.

Последним выходным днем новогодних каникул станет 8 января (понедельник). А уже во вторник, 9 января, страна вернется к трудовым будням.

Что касается 30 декабря 2017 года - субботы, то в России, для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, этот день выходной. А вот при шестидневной рабочей неделе, поскольку суббота является рабочим днем, придется выйти на работу.